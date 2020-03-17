الهلال يضغط على غوميز للتمديد لعام

كشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، برئاسة الروماني رازفان لوشيسكو، طالب إدارة النادي بالإبقاء على المحترف الفرنسي غوميز على أقل تقدير للموسم المقبل، حيث ينتهي عقده الاحترافي مع نهاية الموسم الحالي، رغم أن اللاعب فضّل تأجيل مناقشة بقائه من عدمه إلى نهاية الموسم الرياضي.
ويحظى غوميز بشعبية كبيرة ستساهم في استمرار الضغط على الإدارة للإبقاء على اللاعب لحاجة الفريق لخدماته كهداف فرض نفسه في المسابقات المحلية، وفي البطولة الآسيوية كهداف لدوري أبطال آسيا الأخيرة في نسخة 2019 وكأفضل لاعب في البطولة التي حققها الهلال بعد غياب 16 عاماً عن آخر بطولة آسيوية حققها موسم 2002.
كما ساهم غوميز في تحقيق حلم المشاركة في بطولة العالم للأندية، التي حقق فيها الهلال المركز الرابع، مسجلاً خلالها هدفين أمام الترجي التونسي ومونتيري المكسيكي.
ومن جانب آخر، وصل اللاعب عبد الله عطيف إلى الرياض قادماً من إسبانيا عن طريق الإجلاء للرعايا السعوديين، وبدأ المكوث في الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً، اتباعاً لتعليمات وزارة الصحة. يذكر أن «عطيف» خضع مؤخراً لعملية جراحية في الركبة بمدينة «برشلونة» الإسبانية.