النصر يطلب بديل العبيد

كشف لـ “الرياضية” مصدر خاص، عن أن إدارة نادي النصر، طالبت البرتغالي روي فيتوريا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بضم ضاري العنزي الظهير الأيسر، للتدريبات الجماعية الأسبوع المقبل، بعد عودته إلى السعودية خلال الساعات القليلة الماضية، قادمًا من إسبانيا بمعية اللاعبين السعوديين المنضمين إلى برنامج تطوير المواهب السعودية في إسبانيا قبل عدة أشهر.
وأوضحت المصادر نفسها، أن هذا القرار جاء لانخفاض المستوى الفني لعبد الرحمن العبيد في الفترة الأخيرة.
وكانت إدارة نادي النصر وقّعت عقدًا احترافيًا مع اللاعب الشاب لمدة 5 أعوام.
من جهة أخرى، أخذ عبد الرحمن الحلافي، المشرف العام على فريق النصر الأول لكرة القدم، المغربيين نور الدين أمرابط وعبد الرزاق حمد الله لاعبي الفريق الأول، إلى رحلة برية شمال الرياض أمس بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي. ويهدف الحلافي من خلال هذه الرحلة إلى رفع الروح المعنوية للاعبين خلال فترة التوقف الجارية بسبب انتشار فيروس كورونا. وكان أمرابط وحمد الله أجريا تدريبهما الانفرادي قبل مغادرتهما مع الحلافي.
وسبق للحلافي أن اصطحب البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق إلى رحلة برية خاصة، أمس الأول، ناقش فيها الثنائي مستقبل الفريق وإمكانية عودة اللاعبين المصابين بالتنسيق مع البرتغالي بازيل روبيرو طبيب الفريق.