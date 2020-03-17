“الصحة” تُصدر دليلاً توعوياً بعدّة لغات عن فيروس كورونا الجديد

أصدرت وزارة الصحة دليلاً توعوياً بعدّة لغات، لرفع الوعي لدى المواطنين والمقيمين بالاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا والمخاطر المترتبة على عدم اتباع النصائح والإرشادات التوعوية.
وأوضحت أن الدليل يتضمن عدة لغات، الفلبينية، والأوردو، والإنجليزية، والفرنسية، والروسية، والبرتغالية، إلى جانب اللغة العربية.
وتضمن الدليل تعريفاً بالفيروس، وطرق انتقاله، وأعراض الإصابة، وكيفية الوقاية من العدوى، والطريقة الصحيحة لغسل اليدين وتعقيمها، والسلوكيات الخاطئة، إلى جانب النصائح عند ظهور الأعراض التنفسية، والوقت الصحيح لارتداء الكمامة وطريقة ارتدائها الصحيحة، إلى جانب إجراءات العزل الصحي في المنزل، ومتى يتم العزل. وفق “أخبار 24”.
بالإضافة إلى وصايا السفر، ومجموعةً من الأسئلة الشائعة عن الفيروس والإجابة عليها.
ويمكن الوصول المباشر للدليل التوعوي من خلال الروابط التالية، وتشمل اللغات التالية: العربية – الفلبينية – إلاوردو – الانجليزية – الفرنسية – الروسية – البرتغالية.