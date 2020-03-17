الأردن: أميران يدخلان الحجر الصحي.. وارتفاع الإصابات بـ”كورونا” إلى 33 حالة

كشفت تقارير صحفية، أن الأميرين الأردنيين محمد والحسين ابني الأمير طلال بن محمد، ضمن العائدين من الخارج، الذين خضعوا للحجر الصحي في الأردن، والبالغ عددهم نحو 4 آلاف، موزعين على محاجر صحية في فنادق عمَّان والعقبة والبحر الميت.
وأفادت مصادر، أن عدد المصابين بفيروس كورونا (كوفيد- 19) في المملكة الأردنية بلغ 33 مصاباً، فيما دخلت مدن أردنية جديدة على خط حالات الإصابة بالفيروس، بعد الاشتباه في 7 حالات في إربد، وحالة في مدينة معان جنوب المملكة.
وكانت السلطات الأردنية أعلنت في وقت سابق، أنها ستغلق المطارات والمعابر الحدودية بشكل كامل، اعتباراً من اليوم، وذلك بعد إصدارها قراراً بإغلاق المطاعم وتعليق الصلاة في المساجد والكنائس، ومنع التجمعات في الأماكن العامة، وتلويحها بتطبيق عقوبات صارمة بحق من يخالف هذه القرارات والإجراءات الاحترازية. وفق “أخبار 24”.