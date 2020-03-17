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أخبار محلية > بالفيديو.. “التجارة” تُطمئن المستهلكين: “الكمامات” المنتجة في المصانع الوطنية كافية للسوق المحلي
17/03/2020   1:15 م

بالفيديو.. “التجارة” تُطمئن المستهلكين: “الكمامات” المنتجة في المصانع الوطنية كافية للسوق المحلي

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نفذت الفرق الرقابية في وزارة التجارة عددًا من الجولات على المصانع الوطنية لتصنيع الأقنعة الطبية، للتأكد من وفرة المخزون، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19).

وأظهر مقطع فيديو، نشرته الوزارة، عمليات تصنيع الكمامات بأحد المصانع الوطنية، حيث كان المصنع يستعد لتوريدها للصيدليات ومنافذ البيع.

وأوضحت أن هناك خمسة مصانع تنتج ملايين الكمامات الطبية شهريا بمختلف أنواعها، وأن جميع المكونات الخام للكمامات وطنية 100%. وفق “أخبار 24”.

وأكدت التجارة أن الكميات المنتجة من الكمامات في هذه المصانع كافية للسوق المحلي.

بالفيديو.. “التجارة” تُطمئن المستهلكين: “الكمامات” المنتجة في المصانع الوطنية كافية للسوق المحلي

أخبار محلية
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