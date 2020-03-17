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أخبار المناطق > السجن 5 سنوات والغرامة حتى 50 ألف دينار لمَن يخفي إصابته بـ”كورونا”
17/03/2020   1:14 م

السجن 5 سنوات والغرامة حتى 50 ألف دينار لمَن يخفي إصابته بـ”كورونا”

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أُقر في الكويت مشروع قانون جديد، يقضي بمحاكمة مَن يخفي إصابته بأحد الأمراض المعدية، ومنها فيروس “كورونا”، وتسبب في نقل العدوى إلى غيره متعمدًا، بالسجن حتى 5 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد عن 50 ألف دينار، أو بالعقوبتين معاً.

وكان مجلس الوزراء الكويتي، وفي إطار جهود حكومة الكويت المبذولة لمكافحة انتشار “كورونا”، اعتمد خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقده أمس (الإثنين) مشروع القانون المذكور.

واستمع المجلس خلال اجتماعه إلى تقرير من وزير الصحة الكويتي حول آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بفيروس “كورونا” على المستوى المحلي في الكويت، وعلى المستوى العالمي. وفق “أخبار 24”.

السجن 5 سنوات والغرامة حتى 50 ألف دينار لمَن يخفي إصابته بـ”كورونا”

أخبار المناطق
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