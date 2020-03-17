نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > إغلاق ثاني منشأة صحية خاصة في مكة تحفظياً بسبب رصد مخالفات
17/03/2020   1:12 م

إغلاق ثاني منشأة صحية خاصة في مكة تحفظياً بسبب رصد مخالفات

+ = -
859

أغلقت لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بمنطقة مكة المكرمة قسمي الطوارئ والعيادات بأحد المستشفيات الخاصة تحفظياً؛ وذلك لرصد عدد من المخالفات.

وأوضحت صحة مكة أن قرار الإغلاق جاء بعد رصد عدة مخالفات هي: عدم وجود غرفة عزل سالبة للضغط في التنويم والعناية المركزة والمستشفى، وعدم وجود طاقم تمريض مرخص للعمل في قسم العيادات الخارجية، إضافة إلى عدم وجود استشاريين في التخصصات الرئيسية بالمنشأة، وعدم وجود غرفة عزل لانتظار الأمراض النفسية.

وأضافت أن المخالفات التي جرى رصدها يعاقب عليها القانون بموجب المادة 23، مبينة أن المنشاة الصحية المخالفة لا يعاد فتحها إلا بعد تلافي الملاحظات وتكون تحت إشراف لجنة مختصة. وفق “أخبار 24”.

وأوضحت أنه يحق للمنشأة التظلم أمام ديوان المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ استلام القرار، وفي حال عدم رفع التظلم يصبح القرار نافذاً، ويتم نشره مع العقوبة في 3 صحف محلية على نفقة المخالف.

وأهابت الشؤون الصحية بالمنطقة جميع المنشآت الصحية بضرورة التقيد بالتعليمات والتعاميم المنظمة للعمل في المجال الصحي حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين.

إغلاق ثاني منشأة صحية خاصة في مكة تحفظياً بسبب رصد مخالفات

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885092936.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.