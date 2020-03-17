إغلاق ثاني منشأة صحية خاصة في مكة تحفظياً بسبب رصد مخالفات

أغلقت لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بمنطقة مكة المكرمة قسمي الطوارئ والعيادات بأحد المستشفيات الخاصة تحفظياً؛ وذلك لرصد عدد من المخالفات.
وأوضحت صحة مكة أن قرار الإغلاق جاء بعد رصد عدة مخالفات هي: عدم وجود غرفة عزل سالبة للضغط في التنويم والعناية المركزة والمستشفى، وعدم وجود طاقم تمريض مرخص للعمل في قسم العيادات الخارجية، إضافة إلى عدم وجود استشاريين في التخصصات الرئيسية بالمنشأة، وعدم وجود غرفة عزل لانتظار الأمراض النفسية.
وأضافت أن المخالفات التي جرى رصدها يعاقب عليها القانون بموجب المادة 23، مبينة أن المنشاة الصحية المخالفة لا يعاد فتحها إلا بعد تلافي الملاحظات وتكون تحت إشراف لجنة مختصة. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أنه يحق للمنشأة التظلم أمام ديوان المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ استلام القرار، وفي حال عدم رفع التظلم يصبح القرار نافذاً، ويتم نشره مع العقوبة في 3 صحف محلية على نفقة المخالف.
وأهابت الشؤون الصحية بالمنطقة جميع المنشآت الصحية بضرورة التقيد بالتعليمات والتعاميم المنظمة للعمل في المجال الصحي حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين.