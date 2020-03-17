“السجون” تؤجل زيارة النزلاء في الإصلاحيات حتى إشعار آخر

أعلنت المديرية العامة للسجون تأجيل زيارة النزلاء في الإصلاحيات حتى إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد في المملكة.
وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية الدكتور بندر الخرمي، إن المديرية رأت تأجيل زيارة النزلاء كإجراء احترازي لحماية المساجين وحماية ذويهم من الفيروس.
وأشار الخرمي وفقاً لـ “اليوم”، إلى أنه تم وضع وسائل بديلة للتواصل من خلال رقم التواصل الموحّد، بالإضافة إلى برنامج له رابط إلكتروني موجود بموقع المديرية.
وأوضح أن المحاكمات عن بعد لا تزال مستمرة ولم يتم تعليقها، لافتاً إلى أن الجمهور الخارجي بإمكانه التواصل عن طريق الوسائل المتاحة، أو طرح أي استفسار أو مقترح.