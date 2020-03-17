أظهر مقطع فيديو متداول قيام عدد من المعلمين في حلقات تحفيظ القرآن الكريم، بمتابعة تلاميذهم عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة، وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.
وبيّن الفيديو معلمي حلقات التحفيظ بأحد المساجد يجلسون في أماكنهم، وكل منهم يستمع لتلاوة طلابه من خلال جهاز الجوال عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.
يذكر أن المملكة اتخذت عدة تدابير وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، من بينها تعليق الدراسة وحلقات التحفيظ حتى إشعار آخر، ومنع التجمعات في الأماكن العامة وإغلاق المجمعات التجارية.
وفق”أخبار 24″.