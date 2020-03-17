قامت مجموعة من الكوادر الفنية المتخصصة بتطهير وتعقيم مسجد قباء بالمدينة المنورة على 3 فترات يومياً؛ وذلك كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
ووثّق مقطع فيديو نشره “سناب” إمارة منطقة المدينة المنورة، آلية التعقيم داخل المسجد والتي تتم بكوادر فنية وآلات متخصصة ومتطورة.
وكانت وزارة الشؤون الإسلامية أطلقت عدداً من القرارات والإجراءات الاحترازية لسلامة مرتادي بيوت الله، منها توجيه شركات الصيانة والتشغيل بتعقيم المساجد والسجاد ودورات المياه، وتوفير المعقمات، ومنع توزيع المياه والمواد الغذائية، إضافة إلى فتح النوافذ والأبواب أثناء الصلاة.
وفق “أخبار 24”.