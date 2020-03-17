آخر تطورات قضية “نسيم الحبتور”.. شخص يعطي معلومات عنه وعن الخاطفين ومكان تواجده

كشف علي الخنيزي والد المختطف موسى أنه تلقى اتصالاً من أحد الأشخاص أكد خلاله أنه يعرف مكان الشاب اليمني المختطف نسيم الحبتور، مبيناً أن فرحة والد نسيم بهذه المعلومات كانت لا توصف.
وقال الخنيزي في لقائه ببرنامج “اليوم” على قناة “الإخبارية”، إن الشخص قال إنه يعرف الاسم الذي ينادي به نسيم حالياً، والحي الذي يسكن فيه وهوية خاطفيه وكيف تم خطفه.
من جانبه، قال المحامي سعد بن شايع، إنه اتفق مع والد الخنيزي أن ينتظروا 7 أيام ليعطوا الخاطفين فرصة لتسليم نسيم إلى أهله، وإن لم يفعلوا فسيتم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن الخاطف لديه أصدقاء وأقارب وجيران يعلمون أن نسيم معه وستغريهم المكافأة التي أُعلن عنها، مطالباً إياه بالمبادرة بتسليمه وإلا فسيعرّض نفسه للمساءلة.
فيديو | المحامي سعد بن شايع يعلن وصول معلومات عن مكان وجود #نسيم_حبتور#برنامج_اليوم pic.twitter.com/PI64NDhDVB
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) March 16, 2020
فيديو | حديث #علي_الخنيزي عن وصوله لمعلومات عن #نسيم_حبتور#برنامج_اليوم pic.twitter.com/7r9EM7nUSE
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) March 16, 2020