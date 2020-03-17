بالفيديو.. الزعاق: اليوم بداية موسم “الحميمين”.. وهذه مدته ومواصفاته

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن يوم أمس (الإثنين) كان آخر أيام موسم العقارب، وإن اليوم (الثلاثاء) هو أول أيام موسم الحميمين ومدته 26 يوماً.
وأوضح الزعاق في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن الحميمين عبارة عن نجمين؛ الأول آخر الربيع الحار وهو بياع الخبل عباته، والثاني يكون أول الصيف البارد ويسمى برد العجوز لأنه يقع في آخر الشتاء.
وأضاف أن الحميمين سمّي بذلك الاسم لبداية حمو وجه السماء وحمو باطن الأرض، وفي هذا الموسم تهطل الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرعد والبرق. وفق “أخبار 24”.
اليوم:
آخر العقارب
وغداً :
أول موسم الحميمين
وسمي بذلك لبداية حمو وجه السماء وحمو باطن الأرض
ومدته 26 يوماً
النجم الأول آخر الربيع الحار
النجم الثاني أول الصيف البارد pic.twitter.com/MRbJ2ZfuAL
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) March 16, 2020