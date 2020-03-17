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أخبار محلية > “المرور” يُعلق تقديم الخدمات في جميع مكاتبه لمدة 16 يوماً.. وهذا هو البديل
17/03/2020   8:28 ص

“المرور” يُعلق تقديم الخدمات في جميع مكاتبه لمدة 16 يوماً.. وهذا هو البديل

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، تعليق تقديم الخدمات في جميع المكاتب بأنحاء المملكة لمدة 16 يوماً، بدءًا من الإثنين الموافق 16 مارس الجاري.

وقال المرور عبر حسابه بـ”تويتر”، إنه سيستمر في تقديم خدماته عبر منصة “أبشر” الإلكترونية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.

جدير بالذكر أن المملكة قررت في وقت سابق، تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية لمدة 16 يوماً، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومراكز الأمن الإلكتروني، ومنظومة التعليم عن بعد في قطاع التعليم.وفق “أخبار 24”.

“المرور” يُعلق تقديم الخدمات في جميع مكاتبه لمدة 16 يوماً.. وهذا هو البديل

أخبار محلية
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