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أخبار محلية > جامعة الملك خالد بعسير تُلغي الاختبارات النهائية وتعتمد “التقييم” بديلاً
17/03/2020   8:27 ص

جامعة الملك خالد بعسير تُلغي الاختبارات النهائية وتعتمد “التقييم” بديلاً

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أعلنت جامعة الملك خالد بعسير إلغاءها الاختبارات الاعتيادية؛ حرصاً على مصلحة الطلاب والطالبات، مبينةً أنها اعتمدت وسائل للتقييم خلال فترة التحول إلى التعلم الإلكتروني الكامل بديلة لذلك.

وأوضحت الجامعة أن وسائل التقييم هي: اختبارات إلكترونية قصيرة، تسليم مقال، مشاركات بوربوينت، المشاركة في المنتديات للمقررات وغيرها.

وأضافت أن وسائل التقييم سوف يؤديها الطالب بالتنسيق مع أستاذ المقرر وفق سياسات التعلم الإلكتروني بالجامعة، مبينةً أنه حال استجد أمر فيما يخص إجراءات ومواعيد الاختبارات من الجهات ذات العلاقة فسوف يتم إعلان ذلك. وفق “أخبار 24”.

جامعة الملك خالد بعسير تُلغي الاختبارات النهائية وتعتمد “التقييم” بديلاً

أخبار محلية
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