بالفيديو.. رئيس بنك التنمية الاجتماعية: لن نشد الحزام بسبب “كورونا” بل سنفعل العكس وضاعفنا مبالغ الإقراض

أكد رئيس بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد، بأنهم لن يعتمدوا سياسة شد الحزام؛ بسبب أزمة فيروس كورونا الجديد، بل سيقومون بفعل العكس بمضاعفة مبالغ الإقراض.
وقال الراشد في لقائه ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجّه باستباق الأحداث، وإن عجلة الاقتصاد لا بد أن تستمر ويجب أن يكون لكل إنسان قوة شرائية.
وأضاف أنهم تلقوا موافقة بمضاعفة مبالغ الإقراض من 6.5 مليار ريال كما كان مخططاً له قبل أزمة كورونا، لتتضاعف إلى 12 مليار ريال. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن أزمة كورونا غير مألوفة عالمياً ومعظم الحكومات مرتبكة بسببها، مبيناً أنه كمواطن يشعر بالفخر لموقف حكومة المملكة في تعاملها مع هذه الأزمة.
أ. إبراهيم الراشد رئيس #بنك_التنمية_الاجتماعية_في_الصورة:
لن نشد الحزام بسبب #كورونا بل سنصنع العكس..
توجيه سمو ولي العهد واضح: عجلة الاقتصاد والعملية الشرائية يجب أن تستمر.
قررنا مضاعفة مبالغ الإقراض في 2020 من 6.5 مليار إلى 12 مليار ريال، وهو أكثر مما كان مخططا له قبل كورونا. pic.twitter.com/0NGhmpzQKX
— في الصورة (@Fealsora) March 16, 2020