فيديو متداول لمقيم يطعن آخر من بني جلدته وسط طريق عام بمكة.. والشرطة تلقي القبض عليه

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة مكة المكرمة من القبض على مقيم من الجنسية السودانية بعد اعتدائه على مقيم من نفس جنسيته في أحد الطرق الرئيسية بالعاصمة المقدسة.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة مكة أن المجني عليه تعرض لعدة طعنات بآلة حادة (سكين)، وأن وضعه الصحي مستقر، وجرى إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وكان مقطع فيديو صوره أحد شهود العيان وثق المشاجرة التي وقعت بحي الكعكية بين المقيمين بسبب خلاف بينهما، وقيام أحدهما بطعن الآخر، الذي ظهر جالساً على الأرض وغير قادر على المقاومة بعدما سالت دماؤه. وفق “أخبار 24”.
كما ظهر في المقطع أن الشخص المصاب كان يتوسل للآخر ليتركه ويتوقف عن طعنه، وسط محاولات قائدي المركبات لتخليصه من يد الجاني.