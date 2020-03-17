نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > فيديو متداول لمقيم يطعن آخر من بني جلدته وسط طريق عام بمكة.. والشرطة تلقي القبض عليه
17/03/2020   8:24 ص

فيديو متداول لمقيم يطعن آخر من بني جلدته وسط طريق عام بمكة.. والشرطة تلقي القبض عليه

+ = -
1561

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة مكة المكرمة من القبض على مقيم من الجنسية السودانية بعد اعتدائه على مقيم من نفس جنسيته في أحد الطرق الرئيسية بالعاصمة المقدسة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة مكة أن المجني عليه تعرض لعدة طعنات بآلة حادة (سكين)، وأن وضعه الصحي مستقر، وجرى إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وكان مقطع فيديو صوره أحد شهود العيان وثق المشاجرة التي وقعت بحي الكعكية بين المقيمين بسبب خلاف بينهما، وقيام أحدهما بطعن الآخر، الذي ظهر جالساً على الأرض وغير قادر على المقاومة بعدما سالت دماؤه. وفق “أخبار 24”.

كما ظهر في المقطع أن الشخص المصاب كان يتوسل للآخر ليتركه ويتوقف عن طعنه، وسط محاولات قائدي المركبات لتخليصه من يد الجاني.

فيديو متداول لمقيم يطعن آخر من بني جلدته وسط طريق عام بمكة.. والشرطة تلقي القبض عليه

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885092888.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.