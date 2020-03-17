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أخبار محلية > تفاعل واسع مع تطبيق يزعم قدرته على تحديد سلالتك العرقية.. ومختصون يحذرون منه
17/03/2020   8:22 ص

تفاعل واسع مع تطبيق يزعم قدرته على تحديد سلالتك العرقية.. ومختصون يحذرون منه

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تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مع تطبيق يزعم قدرته على معرفة الامتدادات والسلالات العرقية للأشخاص ومن أين تنحدر أصولهم، فيما حذّر مختصون من انتهاك التطبيق لخصوصية المستخدمين وبياناتهم الشخصية.

وأنشأ المغردون في المملكة، وبعضهم من المشاهير، هاشتاقاً حمل اسم “العرق السعودي”، نشروا فيه صورهم التي رفعوها على التطبيق والنتائج التي ظهرت لهم، والتي أظهرت أن الكثير منهم يرجعون إلى أعراق مختلفة.

ويعتمد تطبيق”gradient” -حسب المتداول عنه- على خوارزميات معينة تمكّنه من تحليل صور الأشخاص وتحديد السلالات البشرية التي يرجعون لها، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الصناعي. وفق “أخبار 24”.

من جانبهم، حذّر مختصون في التقنية من أن التطبيق يقوم بجمع صور المشاركين ويحق له استخدامها ومشاركتها مع جهات أخرى، وهو ما يمثل انتهاكاً للخصوصية.

فيما قال عدد ممن استخدموا التطبيق إنهم جربوه من باب الفضول والرغبة في معرفة النتائج التي ستظهر لهم، رغم علمهم أنها ربما لا تكون صحيحة بنسبة كبيرة.

تفاعل واسع مع تطبيق يزعم قدرته على تحديد سلالتك العرقية.. ومختصون يحذرون منه

أخبار محلية
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