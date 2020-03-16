أعلنت شركة المياه الوطنية إغلاق جميع مراكز خدمات العملاء في المملكة اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، وذلك خلال فترة التعليق التي أقرتها الجهات المختصة.
وأوضحت الشركة أن القرار جاء وفقاً للخطوات والإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة والمتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وحرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين والعملاء.
وأكدت الشركة استمرارها في تقديم الخدمات ومعالجة البلاغات لكافة عملائها بمناطق المملكة المختلفة من خلال فرعها الإلكتروني وذلك على مدار الساعة للاستفادة من جميع الخدمات.
وفق “أخبار 24”.