“الصحة” تسجل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

أعلنت وزارة الصحة عن رصد وتسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” الجديد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 133 حالة.
وقالت الوزارة إن الحالة الأولى لمواطنة قادمة من إسبانيا، وهي معزولة بمنشأة صحية في الظهران، بينما الحالة الثانية لمواطنة مخالطة لحالة سابقة ومعزولة بمنشأة صحية في القطيف.
وأضافت أن الحالتين الثالثة والرابعة لمواطنين قادمين من المغرب، وهما معزولان بمنشأة صحية في جازان، وأربع حالات لمواطنين قادمين من بريطانيا وفرنسا وسويسرا والأردن، وهم معزولون بمنشأة صحية في الرياض.
كما أن هناك أربع حالات أخرى لمواطنين قادمين من سويسرا والولايات المتحدة وفرنسا، وهم معزولون بمنشآت صحية في جدة، وحالة لمقيم أفغاني قادم من أفغانستان، وهو معزول بمنشأة صحية في جدة.
وأشارت إلى تسجيل حالتين في مكة المكرمة، الأولى لمواطن قادم من تركيا معزول في منشأة صحية، والحالة الثانية لمقيم مصري، وهو معزول في منشأة صحية. وفق “أخبار 24”.
ولفتت أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 133 حالة، كان قد تعافى منها 6 حالات، وبقية الحالات تخضع للرعاية الصحية في العزل الصحي.