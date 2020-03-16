سقطت إحدى مراسلات قناة “الجديد” اللبنانية، اليوم (الإثنين)، مغشياً عليها أثناء نقلها على الهواء مباشرةً الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد في المصنع الحدودي.
وأظهر مقطع فيديو لحظة سقوط المراسلة راشيل الحسيني أرضاً، حيث التفّ حولها عدد من المتواجدين بالموقع للاطمئنان على صحتها، إلى جانب التواصل مع الوحدات الإسعافية لنقلها إلى أقرب مستشفى.
من جانبها، أوضحت إدارة القناة، في بيانٍ لها، أنه تم نقل المراسلة إلى المركز الصحي التابع لوزارة الصحة، ونفى الطبيب المعالج ظهور أي أعراض للإصابة بفيروس كورونا.
وأضاف الطبيب أن حرارة المراسلة طبيعية وضغطها معتدل، إلا أنها عانت من إرهاق شديد تسبّب في إصابتها بالإغماء، بينما أكّدت الإدارة أنها ستخضع لفترة عزل تمتد 18 ساعة حتى ظهور النتائج.
وفق “أخبار 24”.