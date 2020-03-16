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أخبار محلية > “الموارد البشرية”: لا صحة لمنح إجازة أسبوعين لموظفي القطاع الخاص
16/03/2020   10:20 م

“الموارد البشرية”: لا صحة لمنح إجازة أسبوعين لموظفي القطاع الخاص

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نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ما يتم تداوله حول منح إجازة لمدة أسبوعين لموظفي القطاع الخاص لغير الفئات التي تم تحديدها.

وأضافت الوزارة في توضيح لها اليوم (الإثنين) أن ما يجري تداوله ما زال تحت الدراسة، ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”.

وكانت المملكة قررت تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية لمدة 16 يومًا، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني، ومنظومة التعليم عن بعد في قطاع التعليم. وفق “أخبار 24”.

فيما ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منشآت القطاع الخاص بتطبيق الإجازة المرضية والاستثنائية مدتها 14 يوماً لبعض الفئات، ومنها النساء الحوامل، ومن يعانون من الأمراض التنفسية والمزمنة ومن يعانون من نقص المناعة.

“الموارد البشرية”: لا صحة لمنح إجازة أسبوعين لموظفي القطاع الخاص

أخبار محلية
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