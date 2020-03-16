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أخبار محلية > “التجارة” تطمئن المستهلكين: لدينا أكبر مخزون غذائي في الشرق الأوسط
16/03/2020   10:18 م

“التجارة” تطمئن المستهلكين: لدينا أكبر مخزون غذائي في الشرق الأوسط

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قالت وزارة التجارة إن المملكة بها أكبر كمية مخزون غذائي في الشرق الأوسط، رغم الظروف التي يمر بها العالم.

ونفّذت الوزارة جولات رقابية متواصلة للتأكد من وفرة المخزون للمنتجات الغذائية والاستهلاكية، منها جولة على مخازن الدقيق التابعة للمؤسسة العامة للحبوب، والتي تنتج كافة أنواع المخبوزات، بطاقة تخزينية إجمالية تصل لأكثر من 3.3 مليون طن قمح.

وأوضحت أن المؤسسة العامة للحبوب بها 450 ألف كيس دقيق جاهز للتوزيع، وتنتج 280 ألف كيس دقيق منزلي يومياً، و270 ألف كيس دقيق تجاري يومياً، فيما تصل طاقات الطحن اليومية إلى 15 ألف طن في اليوم. وفق “أخبار 24”.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، إنه رغم الظروف التي تمر بالعالم، تبقى المملكة منبعاً للوفرة والرخاء، ولديها أكبر كمية تجمع غذائي في منطقة واحدة بالشرق الأوسط.

“التجارة” تطمئن المستهلكين: لدينا أكبر مخزون غذائي في الشرق الأوسط

أخبار محلية
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