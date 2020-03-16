رئاسة الحرمين: طبّقنا العمل عن بعد.. والأعمال الميدانية والخدمية ينجزها الحد الأدنى من موظفينا

قال المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إن موظفي الرئاسة يباشرون عملهم عن بُعد تنفيذاً لقرار تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية لمدة 16 يوماً للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.
وأضاف أن الأعمال الميدانية والخدمية الملحة يقوم بها الحد الأدنى من موظفي الرئاسة، وذلك بالتنسيق بينهم بما لا يخل بسير العمل ومنظومة الخدمات وفقاً للنظام.
وأوضح أن الرئاسة وضعت خطة متكاملة لتفعيل العمل عن بُعد، ويجري العمل عن بعد عن طريق التعامل بالبريد الإلكتروني وتفعيل نظام الاتصالات الإدارية والموارد البشرية لتمكين الموظفين من الدخول للنظام من منازلهم لإتمام المعاملات. وفق “أخبار 24”.