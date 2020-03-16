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أخبار محلية > “سكني” يقدم خدماته لمستفيديه إلكترونياً على مدار الساعة دون الحاجة لزيارة مكاتبه
16/03/2020   10:17 م

“سكني” يقدم خدماته لمستفيديه إلكترونياً على مدار الساعة دون الحاجة لزيارة مكاتبه

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أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان عن استمراره في خدمة مستفيديه من الأسر على مدار الساعة، من خلال منصاته الإلكترونية دون الحاجة لزيارة مكاتب خدمة المستفيدين أو أحد فروع الوزارة.

وأوضح البرنامج أنه سيقوم بالإجابة على الاستفسارات التي تصله عبر حساب خدمة المستفيدين في “تويتر” أو التواصل الفوري عبر موقع “سكني”، وكذلك الاتصال على مركز العناية بالمستفيد 199090 يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 مساء.

وأبان “سكني” أن منصّته الإلكترونية تتيح التحدث المباشر بين المستفيدين وموظفي خدمة العملاء من خلال أيقونة “تحدث معي” للإجابة على كافة الاستفسارات حول الدعم السكني والخيارات المتنوعة التي يُتيح البرنامج حجزها إلكترونياً. وفق “أخبار 24”.

كما يوفر تطبيق “سكني” للهواتف الذكية، منصّة إلكترونية تقدم العديد من الخدمات مثل التسجيل الإلكتروني ومعرفة حالة الاستحقاق فورياً للأسر التي تنطبق عليها شروط الدعم السكني، والاختيار الإلكتروني الفوري للوحدات دون الحاجة إلى الانتظار، واستعراض الخيارات والمشاريع وتفاصيلها من حيث مواقعها ونماذجها وأسعارها وغيرها من الخدمات.

“سكني” يقدم خدماته لمستفيديه إلكترونياً على مدار الساعة دون الحاجة لزيارة مكاتبه

أخبار محلية
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