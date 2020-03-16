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16/03/2020   10:16 م

الإمارات: تعليق الصلاة في المساجد والمصليات ودور العبادة لمدة 4 أسابيع

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قررت الإمارات تعليق الصلاة في المساجد والمصليات ودور العبادة في جميع أنحاء الدولة مؤقتا، اعتبارا من اليوم في تمام التاسعة مساء ولمدة أربعة أسابيع، وذلك حرصا على سلامة الأفراد وصحة المجتمع.

وأوضحت أن القرار يأتي تطبيقا للإجراءات الاحترازية والوقائية تتخذها في مواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، واستنادا إلى تعليمات وزارة الصحة ووقاية المجتمع وفتوى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وبالتنسيق مع الجهات الدينية والصحية الاتحادية والمحلية.

وأشارت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، إلى أنه سيتم مراجعة قرار تعليق الصلاة في المساجد والمصليات ودور العبادة ومرافقها بعد أربعة أسابيع من الآن، مهيبة بالمواطنين والمقيمين الامتثال للتوجيه. وفق “أخبار 24”.

الإمارات: تعليق الصلاة في المساجد والمصليات ودور العبادة لمدة 4 أسابيع

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