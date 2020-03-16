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أخبار محلية > “ديوان المظالم” يفعّل العمل الإلكتروني عن بعد لجميع محاكم الديوان وإداراته
16/03/2020   10:15 م

“ديوان المظالم” يفعّل العمل الإلكتروني عن بعد لجميع محاكم الديوان وإداراته

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أصدر رئيس ديوان المظالم الشيخ خالد اليوسف قراراً بتفعيل العمل الإلكتروني عن بعد لجميع محاكم الديوان وإداراته بداية من اليوم الإثنين.

وأوجب القرار على رؤساء المحاكم ومديري الإدارات متابعة انتظام العمل عن بعد وما يستجد من أعمال بحسب الاختصاصات المناطة بالمنسوبين.

وتشمل المنصات الإلكترونية للديوان: منصة “معين” للتقاضي إلكترونيًا، ومنصتي “خدماتي” و”إدارة”، المخصصتين للشؤون الإدارية والمالية، ومنصة “مسار” لمتابعة أعمال ومبادرات الخطة الاستراتيجية، وبرنامج “خبير” للتدريب التعاوني، ومنصة “داعم” للدعم الفني، ومنصة التفتيش القضائي. وفق “أخبار 24”.

ويأتي هذا القرار عملا بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الضامنة للحد من انتشار فايروس كورونا الجديد.

“ديوان المظالم” يفعّل العمل الإلكتروني عن بعد لجميع محاكم الديوان وإداراته

أخبار محلية
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