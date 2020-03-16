بالصور.. مرور وبلدية الخرج يخلون حراج السيارات

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تزامنا مع القرارات الحكيمة للقيادة للحماية من انتشار فايروس كورونا قامت إدارتي مرور الخرج وبلدية محافظة الخرج بإخلاء حراج السيارات بالمحافظة عصر اليوم الاثنين وسط استجابة وتفهم من أصحاب السيارات والمعارض ومساهمة في تحقيق ما تهدف له القيادة .
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