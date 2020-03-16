نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار الخرج > بالصور.. مرور وبلدية الخرج يخلون حراج السيارات
16/03/2020   10:10 م

بالصور.. مرور وبلدية الخرج يخلون حراج السيارات

+ = -
1249

تزامنا مع القرارات الحكيمة للقيادة للحماية من انتشار فايروس كورونا قامت إدارتي مرور الخرج وبلدية محافظة الخرج بإخلاء حراج السيارات بالمحافظة عصر اليوم الاثنين وسط استجابة وتفهم من أصحاب السيارات والمعارض ومساهمة في تحقيق ما تهدف له القيادة .

بالصور.. مرور وبلدية الخرج يخلون حراج السيارات

أخبار الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885092826.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.