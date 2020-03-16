مفتي المملكة: قرارات مواجهة “كورونا” من دفع الضرر ودرء المفاسد وتقليلها وجلب المصالح

قال مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، إن اتخاذ قرار تعليق العمرة والزيارة مؤقتًا من قواعد الشريعة الإسلامية، ودفع الضرر ودرء المفاسد وتقليلها، وجلب المصالح، وغيرها من القواعد الحافظة للنفوس والأبدان.
وأضاف: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يورد ممرض على مصح) رواه البخاري ومسلم، وقوله عليه الصلاة والسلام: (إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه) رواه البخاري ومسلم.
ووصف آل الشيخ الإجراءات والاحترازات والتدابير الوقائية المتخذة من لدن حكومة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بأنها تهدف إلى منع انتشار هذا الوباء والحد من تفشيه، مطالباً الجميع، من مواطنين ومقيمين، بالتعاون مع الجهات المختصة الأمنية والصحية وغيرها من الجهات التي قامت بجهود في تطبيق الإجراءات الاحترازية لما فيه سلامة الجميع. وفق “أخبار 24”.
وأشار المفتى إلى جهود المملكة لمواجهة وباء مرض كورونا، من خلال تسخير جميع طاقاتها من الصحية والأمنية في مجابهة هذا الوباء لدفعه بإذن الله تعالى عن العباد والبلاد.