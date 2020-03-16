أنسيلمو: برود الملعب من صفاتي.. والهلال الأفضل

أشاد البرازيلي أنسيلمو نجم الوحدة، بمدربه الأوروجواياني دانييل كارينيو، ودوره المهم في تغيير مستوى فريقه، كاشفا عن رأيه حول أفضل فريق ولاعب محلي وأجنبي بالدوري السعودي للمحترفين.
وقال أنسيلمو دي مورايس في تصريحات لبرنامج “الدوري مع وليد”: “وضعني المدرب كارينيو في مركز رقم 6 في الملعب، وأنا جاهز للعب في كل مكان يحتاجني فيه الفريق”.
وواصل:” طريقة كارينيو مع اللاعبين غيرت من أدائنا، والبعض يقولون لي إني (لاعب بارد في الملعب)، وهذه حقيقة، فالبرود من سماتي باللعب، وأحب أن أتحلى بالصبر لأن الاستعجال يولد الأخطاء”. وفق “كووورة”.
وأضاف صاحب الـ31 عاما، بخصوص الأفضل بدوري المحترفين: “الهلال أفضل فريق في المملكة العربية السعودية، وأقوى الفرق التي واجهتها الهلال والنصر، وسالم الدوسري أفضل لاعب سعودي، والبرازيلي جوليانو الأجنبي الأفضل بالدوري”.
وأشار مايسترو فرسان مكة: “العلاقة بين اللاعبين وبعضهم ومع الإدارة الوحداوية جيدة للغاية، ونحن عائلة واحدة”.