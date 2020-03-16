أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة، سلطان أزهر، عن عزمهم اتخاذ إجراء قضائي ضد برنامج “الدوري مع وليد” بعد حلقتهم مع لاعب فريقه البرازيلي أنسيلمو.
وغرّد سلطان أزهر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: “للأسف الإساءة من برنامج الدوري مع وليد التي كانت في حلقة اليوم في مايخص لاعب نادي الوحدة انسيلمو في الكلام الغير صحيح أنه بعد نهاية عقده سيختار الأهلي الذي يمثل عدم مهنية الطرح والترجمة في هذه الجزئية لأن اللاعب لم يصرح بذلك وفي مايخص هذا الأمر سنتخذ الإجراء القانوني حيال ذلك”. وفق “أخبار 24”.
وكان اللاعب البرازيلي في صفوف الوحدة، أنسيلمو، قد قال خلال حلوله بالبرنامج، حسبما تمت الترجمة، إنه إذا وصلته عروض من عدة أندية من ضمنها الأهلي بعد انتهاء عقده مع الوحدة سينضم له، لأن عائلته تعودت على الأجواء في جدة.
للأسف الإساءة من برنامج @DawryWaleed التي كانت في حلقة اليوم في مايخص لاعب نادي #الوحدة انسيلمو في الكلام الغير صحيح أنه بعد نهاية عقده سيختار #الاهلي الذي يمثل عدم مهنية الطرح والترجمة في هذه الجزئية لأن اللاعب لم يصرح بذلك وفي مايخص هذا الأمر سنتخذ الإجراء القانوني حيال ذلك .
— سلطان أزهر (@sultanazharr) March 15, 2020