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اخبار رياضية > مادو بين الجراحة والتقوية
16/03/2020   6:05 م

مادو بين الجراحة والتقوية

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كشفت مصادر خاصة، عن أن إدارة نادي النصر، أرسلت إلى الطبيب البريطاني لافال اختصاصي الجراحة، تقريراً مفصلاً عن إصابة عبد الله مادو لاعب فريقها الأول لكرة القدم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن إدارة النصر ومادو والبرتغالي بازيل روبيرو طبيب النادي ينتظرون قرار لافال للبت في قرار خضوع اللاعب إلى عملية جراحية لتنظيف الركبة بالمنظار أو تأجيلها، وفي حال قرر الطبيب البريطاني ذلك سيغيب مادو عن الملاعب نحو 5 أسابيع. وكانت تقارير النادي العاصمي الطبية أوصت المدافع الدولي بتأجيل عمليته إلى نهاية الموسم، مع فرض برنامج تمارين تقوية للركبة خلال الفترة الماضية، التي لم يشارك فيها اللاعب مع فريقه. من جهة أخرى، أوضح عبد الله الخيبري لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، تحسن إصابته التي تعرض لها في أربطة المفصل قبل عدة أسابيع، وسيواصل برنامجه التأهيلي وفق برنامج الطبيب روبيرو. وفق “الرياضية”.

مادو بين الجراحة والتقوية

اخبار رياضية
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