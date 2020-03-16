“الصندوق العقاري”: ملتزمون بإيداع دعم “سكني” في موعده ‏شهرياً

أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، منصور بن ماضي، التزام الصندوق بإيداع الدعم الشهري لمستفيدي برنامج ”سكني” من وزارة الإسكان والصندوق في موعده المحدد شهرياً.
وقال بن ماضي: “إن دعم أرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم سيتم إيداعه لشهر مارس الحالي في وقتها المحدد”، معللاً ذلك بمتانة وسرعة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منظومة الإسكان والجهات التمويلية من البنوك وشركات التمويل.
وأوضح بن ماضي أن إنجاز العمل اليومي في صندوق التنمية العقارية مستمر، ولن يتأثر بالإجراءات الاحترازية والوقائية الذي وجهت به حكومة خادم الحرمين الشريفين، والمتمثلة في تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية لمدة (16) يومًا، مؤكداً حرص برنامج “سكني” على تملك المواطنين للسكن وإنهاء إجراءاتهم التمويلية دون تأخير.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الصندوق العقاري يتيح أكثر من 30 خدمة إلكترونية لعموم المواطنين عن بُعد دون الحاجة لزيارة الفروع، إضافة إلى تطبيق المستشار العقاري التي ستسهم في تسهيل وتيسير تملك السكن بأسرع وقت ممكن.