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أخبار محلية > “الصندوق العقاري”: ملتزمون بإيداع دعم “سكني” في موعده ‏شهرياً
16/03/2020   6:02 م

“الصندوق العقاري”: ملتزمون بإيداع دعم “سكني” في موعده ‏شهرياً

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أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، منصور بن ‏ماضي، التزام الصندوق بإيداع الدعم الشهري لمستفيدي برنامج ‏‏”سكني” من وزارة الإسكان والصندوق في موعده المحدد شهرياً‎.
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وقال بن ماضي: “إن دعم أرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم ‏سيتم إيداعه لشهر مارس الحالي في وقتها المحدد”، معللاً ذلك ‏بمتانة وسرعة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منظومة الإسكان ‏والجهات التمويلية من البنوك وشركات التمويل‎.
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وأوضح بن ماضي أن إنجاز العمل اليومي في صندوق التنمية ‏العقارية مستمر، ولن يتأثر بالإجراءات الاحترازية والوقائية الذي ‏وجهت به حكومة خادم الحرمين الشريفين، والمتمثلة في تعليق ‏الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية لمدة (16) ‏يومًا، مؤكداً حرص برنامج “سكني” على تملك المواطنين للسكن ‏وإنهاء إجراءاتهم التمويلية دون تأخير‎.وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن الصندوق العقاري يتيح أكثر من 30 خدمة إلكترونية ‏لعموم المواطنين عن بُعد دون الحاجة لزيارة الفروع، إضافة إلى ‏تطبيق المستشار العقاري التي ستسهم في تسهيل وتيسير تملك ‏السكن بأسرع وقت ممكن‎.

“الصندوق العقاري”: ملتزمون بإيداع دعم “سكني” في موعده ‏شهرياً

أخبار محلية
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