‏”الموارد البشرية” توضح آليات عمل الجهات الحكومية خلال ‏فترة تعليق الحضور

ألزمت وزارة الموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية، الجهات الحكومية، باتباع عدد من الإجراءات خلال فترة تعليق حضور الموظفين لمقرات العمل، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية، ومركز الأمن الإلكتروني، ومنظومة التعليم عن بعد في وزارة التعليم.
وشملت هذه الإجراءات التأكيد على استمرار عمل الجهات الحكومية باستخدام البرامج التقنية ووسائل التواصل الإلكترونية الرسمية، التي يمكن من خلالها تأدية الموظفين لأعمالهم، مع الالتزام بالسياسات الخاصة بالأمن السيبراني.
وسمحت الوزارة بحضور الموظفين ممن تتطلب مهام عملهم الحضور لمقرات العمل عند الحاجة القصوى، وفي أضيق نطاق.، ومن خلال أقل عدد ممكن من الموظفين، للأعمال التي لا يمكن أداؤها من خارج مقر العمل أو لا يمكن تأجيلها.
وشددت على ضرورة تعزيز قيام وحدات التواصل المؤسسي بدور فعال بين منسوبي الجهة ومستفيديها، والتوعية بأهمية ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية، وأنها لا تؤثر على سير الأعمال. وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق اليوم تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية لمدة 16 يومًا، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني، ومنظومة التعليم عن بعد في قطاع التعليم، وذلك في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد.