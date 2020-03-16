“الموارد البشرية” تلزم منشآت القطاع الخاص بتطبيق الإجازة المرضية والاستثنائية والحجر المنزلي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنها طلبت من جميع المنشآت في القطاع الخاص الالتزام بتطبيق الإجازة المرضية والاستثنائية والحجر المنزلي، وفق الآتي:
– منح الفئات الآتية: – المرأة الحامل. – من يعاني من الأمراض التنفسية. – لمن يعانون من نقص المناعة ومستخدمي أدوية مثبطات المناعة. – الأورام. – لمن يعانون من الأمراض المزمنة، إجازة مرضية إجبارية مدتها 14 يوماً على أن لا تُحسب من رصيد الإجازات
– تطبيق الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً على جميع العاملين العائدين من السفر من خارج المملكة، وعدم تمكينهم من العمل إلا بعد انقضاء مدة الحجر.
– إحالة من تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس فوراً إلى الرعاية الطبية.
وبينت الوزارة في بيانها أنه بناءً على قرار وزارة الداخلية بتعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م فإنه سيتم اعتبار ذلك إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو تم تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة، سواء كان ذلك في مقار مخصصة من وزارة الصحة أو وجهوا منها بعزل أنفسهم في منازلهم. وفق “أخبار 24”.
وأهابت الوزارة بأصحاب المنشآت الالتزام بهذه القرارات، مضيفة أنها تستقبل الملاحظات أو البلاغات من خلال تطبيق “معاً للرصد” المتاح عبر الهواتف الذكية، ومركز الاتصال الموحد على الرقم “19911”، أو من خلال حسابات الوزارة على كافة وسائل التواصل الاجتماعي.