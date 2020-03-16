تنفذ شركة مطارات الرياض خطة وقائية واحترازية في مطار الملك خالد الدولي، لمنع انتشار “كورونا المستجد”، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني، بهدف ضمان سلامة العاملين والمسافرين عبر المطار.
وتتضمن الخطة ضمان انسيابية حركة المسافرين في صالات المطار، وإجراءات الكشف الطبي عبر الكاميرات الحرارية بكل يسر، لضمان سلامة المسافرين، بالإضافة للعديد من التدابير الوقائية لضمان سلامة المسافرين.
كما تتضمن تعقيم وتطهير كافة مرافق المطار يوميا وبشكل دوري، وتركيب موزعات معقمات إضافية في كافة الصالات، مع توفير فريق متخصص لمراقبة تطبيق أعلى درجات الوقاية على مدارس الساعة.
وشملت الخطة، تنظيم محاضرات توعوية لجميع منسوبي الشركة بمطار الملك خالد الدولي، بهدف رفع مستوى وعي العاملين بخطورة فيروس “كورونا” وأهمية الوقاية منه، بجانب توفير أدوات الكشف الطبي على العاملين للتأكد من سلامتهم، وإقامة منصات توعوية صالات المطار كافة، وبث النصائح والإرشادات عبر شاشات المطار.
وفق “أخبار 24”.