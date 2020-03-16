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أخبار محلية > “الأحوال المدنية” تعلق استقبال المواطنين والمواطنات في جميع مكاتبها
16/03/2020   6:00 م

“الأحوال المدنية” تعلق استقبال المواطنين والمواطنات في جميع مكاتبها

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قررت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية تعليق استقبال المواطنين والمواطنات مؤقتًا في جميع مكاتب الأحوال المدنية، بدءًا من اليوم (الإثنين) 1441/7/21هـ، الموافق 2020/3/16م، ولمدة 16 يومًا.

وأوضحت الوكالة أن القرار يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات الحكومية في المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID-19)، ووفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمواطنات الذين يتطلب إنجاز إجراءاتهم التعامل بالبصمة. وفق “أخبار 24”.

وأفادت الوكالة أن مدة التعليق لا تُحتسب ضمن المدة الواجبة للتبليغ عن الوقائع المدنية للمواطنين والمقيمين.

“الأحوال المدنية” تعلق استقبال المواطنين والمواطنات في جميع مكاتبها

أخبار محلية
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