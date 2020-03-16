وثق طبيب يعمل بمستشفى في إسبانيا، عبر حسابه في “تويتر”، تطور حالة إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث كان ينشر صورا لفحوص الأشعة لرئتيه يوميا.
وقال الطبيب ييل تونغ تشين، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن”، إنه أصيب بالفيروس قبل خمسة أيام، حيث شعر في اليوم الأول من إصابته بقشعريرة والتهاب بالحلق وصداع قوي وارتفاع طفيف بدرجة الحرارة.
وأضاف أنه في اليوم الثاني كان يعاني السعال وحمى منخفضة وإسهالاً خفيفاً، وبدأ الصداع يتلاشى، فيما بدأ يشعر بالتحسن في اليوم الثالث، مضيفا أن صور الأشعة أظهرت وجود التهاب رئوي لديه.
وبيّن الطبيب أن العدوى قد تكون انتقلت إليه من أحد زملائه بالمستشفى، الذي لم تكن تظهر عليه أعراض الإصابة في حينها، داعيًا كل مَن لديه أعراض المرض إلى تجنب التواصل مع الآخرين. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أنه سيجري الفحوص مجددا عندما تتلاشى الأعراض، وإن جاءت النتيجة سلبية، فإنه سيعود إلى عمله في مستشفى الجامعة بمدريد خلال أسبوع.
Day 8 after #COVID diagnosis. Less Cough & similar weakness, still no dyspnea or red flag symptoms. No fever. SpO2 96%. #POCUS update: Right resolved. Left lower lobe much better. Left lateral appeared new focal B-lines. On paracetamol + HCQ. #mycoviddiary @TomasVillen @acam_acam pic.twitter.com/8vqMwJPiOb
— Yale Tung Chen (@yaletung) March 16, 2020