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16/03/2020   5:58 م

باحثون أمريكيون يطورون اختبارًا يكشف عن نتائج فحص “كورونا” خلال ساعات

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تمكن أطباء وباحثون في المركز الطبي بجامعة نبراسكا الأمريكية، من ‏تطوير أحد الاختبارات الجديدة، التي يمكنها أن تسرع عملية ‏مكافحة فيروس كورونا الجديد، إذ يمكّن المرضى من معرفة ‏النتيجة في اليوم ذاته. ‏

وحصل الاختبار، وفقًا لشبكة “سي إن إن” على موافقة ‏إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر. ‏

وقالت الباحثة في المركز، جنا برودهارست، إن الاختبار يمكنه إظهار نتيجة الفحص خلال 4 إلى 6 ساعات فقط، لكن ينبغي إجراء الفحص في المركز الطبي للحصول على النتائج بشكل سريع.

وأضافت برودهارست أنه تم إجراء الدفعة الأولى من فحوص كورونا بالمركز، وعددها 20 حالة وجاءت جميع نتائجها سلبية.

وتواصل بعض المستشفيات البحثية في الولايات المتحدة، توسيع قدرتها على إجراء ‏الاختبارات في الموقع، حتى يتمكن المرضى والمراجعون من ‏معرفة نتائج اختباراتهم في اليوم ذاته.‏

باحثون أمريكيون يطورون اختبارًا يكشف عن نتائج فحص “كورونا” خلال ساعات

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