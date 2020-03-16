البحرين تسجل أول حالة وفاة بفيروس “كورونا” في الخليج

أعلنت وزارة الصحة بمملكة البحرين، اليوم (الإثنين)، أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد، وهي لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 65 عاماً، كما تم تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالفيروس.
وأوضحت الوزارة أن المتوفاة كانت لديها أمراض وظروف صحية كامنة، وكانت تخضع للعلاج والرعاية في أحد المراكز الخاصة بالعزل تحت إشراف طاقم طبي متخصص، بعد عودتها للبحرين عبر رحلة غير مباشرة من إيران.
وأشارت إلى أنها حصلت على العلاج والرعاية على مدار الساعة من قبل الفريق المختص هي وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل، وكذلك تم إجراء التحاليل اللازمة لها بشكل مستمر. وفق “أخبار 24”.
من جانب آخر، كشفت الوزارة عن رصد 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد إلى 143 حالة، مشيرة إلى أن الأوضاع الصحية للحالات القائمة الأخرى مستقرة، فيما عدا حالة أخرى تحت العناية.