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أخبار المناطق > أمانة الرياض تغلق 10 آلاف محل حلاقة وصالون تزيين نسائي
16/03/2020   5:55 م

أمانة الرياض تغلق 10 آلاف محل حلاقة وصالون تزيين نسائي

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أعلنت أمانة منطقة الرياض، إغلاق 8.4 ألف محل حلاقة ‏رجالي، و2.3 ألف صالون للتزيين النسائي، مشيرةً إلى أن القرار جاء تماشيًا مع ‏الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس ‏كورونا. ‏

وأوضحت أنها طبقت على مقاهي الشيشة، التي خالفت تعليمات ‏الإغلاق الاحترازي، الغرامات بحدها الأعلى، مع رفع الأمر ‏للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحق مالكيها.‏

ولفتت إلى أنها تتابع تنفيذ قرار منع التجمعات في الأماكن ‏العامة، وإغلاق الحدائق والمتنزهات والساحات البلدية، ‏والمجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم ‏وأماكن ألعاب الأطفال، باستثناء محلات السوبر ماركت ‏والصيدليات.‏ وفق “أخبار 24”.

أمانة الرياض تغلق 10 آلاف محل حلاقة وصالون تزيين نسائي

أخبار المناطق
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