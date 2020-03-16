أمانة الرياض تغلق 10 آلاف محل حلاقة وصالون تزيين نسائي

أعلنت أمانة منطقة الرياض، إغلاق 8.4 ألف محل حلاقة رجالي، و2.3 ألف صالون للتزيين النسائي، مشيرةً إلى أن القرار جاء تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأوضحت أنها طبقت على مقاهي الشيشة، التي خالفت تعليمات الإغلاق الاحترازي، الغرامات بحدها الأعلى، مع رفع الأمر للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحق مالكيها.
ولفتت إلى أنها تتابع تنفيذ قرار منع التجمعات في الأماكن العامة، وإغلاق الحدائق والمتنزهات والساحات البلدية، والمجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن ألعاب الأطفال، باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات. وفق “أخبار 24”.