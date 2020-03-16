دعا صندوق التنمية العقارية، مستفيديه، لإنهاء إجراءاتهم عبر الخدمات الإلكترونية، دون الحاجة لمراجعة مكاتب أو فروع الصندوق، وذلك لسرعة إنجازها وحفاظاً على سلامتهم، في ظل الاحترازات الصحية المتخذة لمجابهة فيروس “كورونا”.
وقال المتحدث الرسمي لصندوق التنمية حمود العصيمي في بيان صحفي، أنه حفاظاً على سلامة المستفيد ومنعاً لانتشار فيروس “كورونا” “كوفيد- 19″، فقد جرى تعليق استقبال المستفيدين بمكاتب وفروع الصندوق.
وأضاف موضحاً، أن المستفيد بإمكانه إنجاز معاملاته عبر الاتصال بالرقم “199088”، أو عبر الخدمات الإلكترونية التي يوفرها الصندوق.
يذكر أن صندوق التنمية العقارية، يوفر أكثر من 30 خدمة إلكترونية عبر موقعه الإلكتروني، تمكن المستفيد من إنجاز معاملاته دون الحاجة لمراجعة مكاتب أو فروع الصندوق.
وفق “أخبار 24”.