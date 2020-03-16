بالفيديو.. مداهمة مستودع تستخدمه عمالة مخالفة في جمع معقمات منتهية الصلاحية لإعادة بيعها

داهمت فرق من عدة جهات حكومية، مستودعًا تستخدمه عمالة مخالفة، كوكر لجمع معقمات منتهية الصلاحية، لإعادة بيعها بعد تزوير تواريخ إنتاجها.
وأظهر مقطع فيديو، نشره الإعلامي فيصل العبدالكريم، كميات كبيرة من المعقمات منتهية الصلاحية داخل المستودع، حيث تقوم العمالة المخالفة بتجميعها وتغيير تواريخ إنتاجها، ثم يطرحونها في الأسواق مرة أخرى؛ بسبب الطلب العالي عليها في الوقت الحالي، في ظل سعي المواطنين والمقيمين للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
يذكر أن حملة المداهمة شارك فيها مراقبو وزارتي التجارة والصحة، والهيئة العامة للغذاء الدواء، والهيئة العامة للجمارك، إضافةً إلى الفرق الأمنية.
قبل قليل مع مراقبي وزارات التجارة والصحة، وهيئات الغذاء الدواء والجمارك والحملة الأمنية، مداهمة لوكر صخم يجمعون فيه معقمات منتهية الصلاحية ثم يزورون تواريخ جديدة ويطرحونها في الاسواق بسبب الطلب العالي بالوقت الراهن.
استنفار كل الجهات بهذا الوقت ضد هذه الممارسات نشكرهم عليه. pic.twitter.com/l9Mn9RV14Z
— فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) March 15, 2020
وفق “أخبار 24”.