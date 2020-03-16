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أخبار محلية > بالفيديو.. مداهمة مستودع تستخدمه عمالة مخالفة في جمع معقمات منتهية الصلاحية لإعادة بيعها
16/03/2020   5:54 م

بالفيديو.. مداهمة مستودع تستخدمه عمالة مخالفة في جمع معقمات منتهية الصلاحية لإعادة بيعها

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داهمت فرق من عدة جهات حكومية، مستودعًا تستخدمه عمالة مخالفة، كوكر لجمع معقمات منتهية الصلاحية، لإعادة بيعها بعد تزوير تواريخ إنتاجها.

وأظهر مقطع فيديو، نشره الإعلامي فيصل العبدالكريم، كميات كبيرة من المعقمات منتهية الصلاحية داخل المستودع، حيث تقوم العمالة المخالفة بتجميعها وتغيير تواريخ إنتاجها، ثم يطرحونها في الأسواق مرة أخرى؛ بسبب الطلب العالي عليها في الوقت الحالي، في ظل سعي المواطنين والمقيمين للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن حملة المداهمة شارك فيها مراقبو وزارتي التجارة والصحة، والهيئة العامة للغذاء الدواء، والهيئة العامة للجمارك، إضافةً إلى الفرق الأمنية.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مداهمة مستودع تستخدمه عمالة مخالفة في جمع معقمات منتهية الصلاحية لإعادة بيعها

أخبار محلية
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