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أخبار محلية > الهيئة الملكية تضع مخططًا شاملاً للعاصمة المقدسة‎
16/03/2020   5:53 م

الهيئة الملكية تضع مخططًا شاملاً للعاصمة المقدسة‎

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أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر ‏المقدسة، المهندس عبدالرحمن عداس، أن الهيئة تعتزم وضع ‏مخطط شامل محدث لمكة، مبني على المخطط الذي جرى اعتماده ‏في 2011.‏

وقال في لقاء مع وجهاء العاصمة المقدسة وفقًا لـ”مكة”، إن ‏هناك مخططًا شاملًا أنجز عام 2011 عن طريق إحدى ‏الشركات، وكان عليه بعض التحفظات، ولأن عمل مخطط جديد ‏لأي مدينة يحتاج وقتًا يصل إلى سنتين، قررنا الاستفادة من ‏إيجابيات مخطط 2011.‏

وأشار عداس إلى أن الهيئة تعمل على تحديث المتغيرات بإشراك ‏جميع أطياف المجتمع والجهات المعنية، بحيث لا يوضع أي ‏مشروع في مكة دون أن تكون هذه الجهات موقعة وداعمة له.‏

وأبان أن الهيئة ستعمل على ألا تتوقف المشاريع الجارية في العاصمة المقدسة، وخاصة برنامج الأراضي والعقارات، ولن يصدر تصريح لأي مشروع -خاصة المشاريع الكبرى- إلا بموافقة جميع الجهات ذات الصلة.

الهيئة الملكية تضع مخططًا شاملاً للعاصمة المقدسة‎

أخبار محلية
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