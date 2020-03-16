الهيئة الملكية تضع مخططًا شاملاً للعاصمة المقدسة‎

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المهندس عبدالرحمن عداس، أن الهيئة تعتزم وضع مخطط شامل محدث لمكة، مبني على المخطط الذي جرى اعتماده في 2011.
وقال في لقاء مع وجهاء العاصمة المقدسة وفقًا لـ”مكة”، إن هناك مخططًا شاملًا أنجز عام 2011 عن طريق إحدى الشركات، وكان عليه بعض التحفظات، ولأن عمل مخطط جديد لأي مدينة يحتاج وقتًا يصل إلى سنتين، قررنا الاستفادة من إيجابيات مخطط 2011.
وأشار عداس إلى أن الهيئة تعمل على تحديث المتغيرات بإشراك جميع أطياف المجتمع والجهات المعنية، بحيث لا يوضع أي مشروع في مكة دون أن تكون هذه الجهات موقعة وداعمة له.
وأبان أن الهيئة ستعمل على ألا تتوقف المشاريع الجارية في العاصمة المقدسة، وخاصة برنامج الأراضي والعقارات، ولن يصدر تصريح لأي مشروع -خاصة المشاريع الكبرى- إلا بموافقة جميع الجهات ذات الصلة.