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أخبار محلية > بالفيديو.. أمير القصيم يشارك في مبادرة “السلام نظر” خلال ترؤسه أحد الاجتماعات
16/03/2020   8:32 ص

بالفيديو.. أمير القصيم يشارك في مبادرة “السلام نظر” خلال ترؤسه أحد الاجتماعات

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طبق أمير منطقة القصيم، الأمير فيصل بن مشعل، مبادرة “السلام نظر” خلال ترؤسه اجتماع مركز التحكم والسيطرة، الخاص بمتابعة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس “كورونا” الجديد في المنطقة.

وأظهر مقطع فيديو، الأمير فيصل لحظة دخوله قاعة الاجتماع، وهو يرفع يده ملوحاً للمتواجدين، قائلاً: “مساكم الله بالخير.. السلام نظر”.

واطلع أمير القصيم خلال الاجتماع على مجريات العمل، والخطوات الاحترازية المتبعة، عن طريق النقل المباشر من مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالمنطقة، والحجر الصحي، ومستشفى بريدة المركزي، ومستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة، ومحافظتي عقلة الصقور وضريه. وفق “أخبار 24”.

كما استمع من رئيس التجمع الصحي، الدكتور سلطان الشايع، عن الخطوات الاحترازية المنفذة للوقاية من فيروس كورونا بالمنطقة، بمتابعة متواصلة من قبله، وكافة القطاعات الحكومية والأمنية الأخرى، والتي تساهم في حصر الفيروس وعدم انتشاره بين المواطنين والمواطنات والمقيمين.

بالفيديو.. أمير القصيم يشارك في مبادرة “السلام نظر” خلال ترؤسه أحد الاجتماعات

أخبار محلية
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