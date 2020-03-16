المُصاب الأردني بـ”كورونا” المُتهم بالهروب من المستشفى يرد على اتهامات وزير الصحة له

روى المُصاب الأردني بفيروس كورونا الذي اتهمته السلطات الأردنية بالهرب من المستشفى تفاصيل الواقعة، نافياً كل الاتهامات الموجهة له.
وقال المريض الأردني تامر السعودي، إنه وصل إلى بلاده قادماً من بريطانيا وعزل نفسه في منزله بناءً على طلب الكوادر الطبية بالمطار، مشيراً إلى أن ظهور بعض أعراض “كورونا” عليه هو وخادمته دفعه للذهاب إلى المستشفى.
وأضاف السعودي وفقاً لـ”الغد” الأردنية، أن المستشفى طلب منه الحضور بعد إجرائه الفحوصات الطبية، مشيراً إلى أنه وعدهم بالحضور صباح اليوم التالي.
ولفت إلى أنه ذهب للمستشفى بالفعل في اليوم التالي لكنه فوجئ بعدم وجود أية إجراءات وقائية في المستشفى وغياب النظافة وسوء معاملة بعض الممرضين، ليقرر العودة لمنزله قبل أن يفاجئ باقتحام المنزل من قبل الأمن والقبض عليه.