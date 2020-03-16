بالفيديو.. بينها وفاة الملك فيصل وحـادثة جهيمان.. 7 توقفات شهدتها الكرة السعودية عبر تاريخها

جاء قرار وزارة الرياضة مؤخراً بتعليق كافة الأنشطة الرياضية كإجراء وقائي للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد، ليحيي ذاكرة الكرة السعودية التي شهدت عبر تاريخها 7 توقفات لأسباب مختلفة.
أول هذه التوقفات وفقاً لتقرير بثه برنامج “الديوانية” على القناة “الرياضية”، كان عام 1967 إثر ما سمي بالنكبة العربية، وتوقف النشاط الرياضي في الموسم الذي يليه لتحسين الأوضاع، بعدها عادت المنافسات لموسم واحد ثم ألغيت في الموسم التالي بسبب استعدادات دورة كأس الخليج الأولى في البحرين.
وفي عام 1975 شهدت الكرة السعودية التوقف الرابع بسبب حـادثة اغتيال الملك فيصل رحمه الله، وفي الموسم الذي تلا تلك الحـادثة لم تستكمل المنافسات بسبب معسكر للمنتخب. وفق “أخبار 24”.
وبعد 4 مواسم من ذلك التوقف وقعت حـادثة جهيمان العتيبي وقيامه باحتلال المسجد الحرام، ليتوقف الدوري لمدة أسبوعين قبل أن يعاود نشاطه، وكان التوقف السابع عام 1991 أثناء حرب الخليج الثانية التي أوقفت النشاط الرياضي لمدة شهرين قبل أن يستأنف مجدداً.
بعد تعليق الدوري بسبب #كورونا.. “الديوانية” تستعرض (8) توقفات عاشتها الكرة السعودية على مر تاريخها. ⬇ pic.twitter.com/XowcRF97Nd
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 15, 2020