الموظفة المُعتدى عليها من قبل مواطن بجازان تروي ملابسات الواقعة.. وترفض التنازل عن القضية

روت الموظفة التي تعرضت للضـرب من قبل أحد الزبائن بمطعم في مدينة جازان تفاصيل الواقعة، مشيرةً إلى أن المقطع المتداول للاعتداء عليها أصابها بأزمة نفسية.
وقالت الموظفة إن الواقعة بدأت مع حضور المواطن المُعتدي عليها بصحبة زوجته لتناول طعام العشاء داخل المطعم ومن ثم غادرا الموقع، قبل أن يعود المواطن مرة أخرى بمفرده.
وأوضحت الموظفة وفقاً لـ”عكاظ”، أنها فوجئت بوقوفه بالقرب منها لتبادر بسؤاله عن سبب ذلك، مشيرةً إلى أنه برر ذلك برغبته في طلب طعام جديد ودخل بعدها بموجة ضحك غير مبررة.
ونوهت إلى أن المعتدي فاجأها مرة أخرى بسؤال غريب “أنتي ليش تشتغلين هنا؟”، إلى جانب ترديد بعض كلمات السب لأهلها ومن ثم الاعتداء عليها بالضـرب على وجهها وخنقها.
وأشارت إلى أنها تعرضت لنزيف بالأذن وكدمات بالوجه والعينيين اضطرتها للبقاء في منزلها عدة أيام وعدم الذهاب للعمل، رغم أنها تنفق على أسرة مكونة من 7 أفراد، مبينةً أنها تعرضت لضغوط من أجل التنازل عن القضية لكنها رفضت.