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أخبار محلية > شاهد.. بدء إخلاء المنتزهات والشواطئ والمجمعات التجارية تنفيذاً للتوجيهات
16/03/2020   8:28 ص

شاهد.. بدء إخلاء المنتزهات والشواطئ والمجمعات التجارية تنفيذاً للتوجيهات

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شرعت عدة جهات في بدء تنفيذ التوجيهات الحكومية بمنع التجمعات في الأماكن العامة للتنزه كالحدائق والشواطئ، ومتابعة تنفيذ إغلاق المجمعات التجارية، ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأظهر مقطع فيديو لحظة قيام دورية بجدة بمطالبة زوار الواجهة البحرية بالمحافظة بمغادرتها، منوهة الزوار بأنه سيتم إغلاقها وإغلاق جميع مرافقها.

فيما أظهرت صور قيام منسوبي عدد من الأمانات والبلديات بعمل جولات على أماكن التنزه وإخلائها من الزوار وإغلاقها، والقيام بجولات ميدانية على المطاعم للتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. بدء إخلاء المنتزهات والشواطئ والمجمعات التجارية تنفيذاً للتوجيهات

أخبار محلية
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