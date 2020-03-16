شاهد.. بدء إخلاء المنتزهات والشواطئ والمجمعات التجارية تنفيذاً للتوجيهات

شرعت عدة جهات في بدء تنفيذ التوجيهات الحكومية بمنع التجمعات في الأماكن العامة للتنزه كالحدائق والشواطئ، ومتابعة تنفيذ إغلاق المجمعات التجارية، ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأظهر مقطع فيديو لحظة قيام دورية بجدة بمطالبة زوار الواجهة البحرية بالمحافظة بمغادرتها، منوهة الزوار بأنه سيتم إغلاقها وإغلاق جميع مرافقها.
فيما أظهرت صور قيام منسوبي عدد من الأمانات والبلديات بعمل جولات على أماكن التنزه وإخلائها من الزوار وإغلاقها، والقيام بجولات ميدانية على المطاعم للتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية.
شاهد.. بعد ساعة واحدة من تنفيذ قرار إغلاق المجمعات التجارية في #السعودية
عبر:@iwaa7d pic.twitter.com/6ZOP1iiWXm
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 15, 2020
#أمانة_منطقة_الرياض تتابع تنفيذ قرار منع التجمعات في الأماكن العامة، وتبدأ بإغلاق الحدائق والمتنزهات والساحات البلدية، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس #كورونا.. pic.twitter.com/8EJ59eEpwN
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) March 15, 2020
#الهيئة_الملكية بينبع ممثلة برجال الأمن الصناعي والسلامة تغلق منطقة الواجهة البحرية بمدينة #ينبع_الصناعية للحد من التجمعات في الأماكن العامة المغلقة والمفتوحة بدءاً من هذه الليلة ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس #كورونا#COVIDー19 pic.twitter.com/ReLTOVpweI
— الهيئة الملكية بينبع (@RcjyYanbu) March 15, 2020
قامت بلدية محافظة #الأفلاج بحملة مشتركة من الدوريات الأمنية وقوة المهمات والواجبات الخاصة بجولة ميدانية على الحدائق والمرافق العامة لمنع التجمعات، والتأكد من تطبيق المطاعم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس #كورونا المستجد. pic.twitter.com/KdtgJ45ZTP
— بلدية محافظة الافلاج (@baflaj) March 15, 2020
وفق “أخبار 24”.