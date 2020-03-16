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أخبار محلية > بالفيديو.. منير الشرقي.. قصة طبيب يمني رفض الانضمام لمـليشيا الحـوثي فعاقبوه عقاباً قاسياً
16/03/2020   8:26 ص

بالفيديو.. منير الشرقي.. قصة طبيب يمني رفض الانضمام لمـليشيا الحـوثي فعاقبوه عقاباً قاسياً

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عرض تقرير تليفزيوني، قصة طبيب مخبري يمني تعرض لعام كامل من شتى أنواع التعذيب؛ عقاباً له على رفضه الانضمام للمـليشيات الحـوثية.

وبّين التقرير الذي عرضه برنامج “mbcفي أسبوع” على قناة “mbc”، أن الطبيب المخبري والصيدلي منير الشرقي رفض الالتحاق بالأطقم الطبية للحـوثيين، لتقرر الـمليشيات القبض عليه والزج به في سجونها.

ونوه إلى أن مركز الملك سلمان نقل الطبيب منير الشرقي إلى المملكة، وأجرت له الفرق الطبية عشرات العمليات الجراحية في محاولة لإنهاء معاناته التي خلفتها الملـيشيات الإرهابـية. وفق “أخبار 24”.

وأوضح والد الطبيب ويدعى محمد قايد الشرقي، أن الحـوثيين نكلوا بنجله وظلوا يعذبوه في أنحاء جسده عاماً كاملاً بالمواد الحارقة، قبل أن يلقوا به في أحد الطرق فاقداً الإدراك والإحساس بما حوله.

بالفيديو.. منير الشرقي.. قصة طبيب يمني رفض الانضمام لمـليشيا الحـوثي فعاقبوه عقاباً قاسياً

أخبار محلية
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