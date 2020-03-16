“الصحة” تسجل 15 حالة إصابة جديدة بـ”كورونا”

أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأحد) عن رصد وتسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات التي سُجلت في المملكة إلى 118 حالة.
وأوضحت الوزارة أن المصابين هم:
– 5 مواطنين كانوا مخالطين لحالات سابقة، وهم معزولون الآن بمنشأة صحية بالقطيف.
– مواطنتان؛ الأولى قادمة من إسبانيا والثانية قادمة من بريطانيا، وهما معزولتان بمنشأة صحية في الظهران.
– مواطن ومواطنة؛ الأول قادم من إيران، والثانية قادمة من العراق، وهما معزولان بمنشأة صحية في القطيف.
– مواطنان؛ الأول قادم من بريطانيا، والثاني قادم من سويسرا، وهما معزولان بمنشأة صحية بجدة.
– مقيمان؛ أحدهما من الفلبين والآخر من إندونيسيا، وكانا مخالطَين لحالات سابقة، وهما معزولان حالياً بمنشأة صحية في الرياض. وفق “أخبار 24”.
– مقيم إسباني قادم من إسبانيا، وهو معزول حاليا بإحدى المنشآت الصحية في محافظة الخبر.
– مقيم مصري، كان قادماً من مصر، وهو معزول بمنشأة صحية بالدمام.
وقالت الوزارة إن عدد المصابين ارتفع في المملكة إلى 118 حالة، تعافت منهم 3 حالات، فيما البقية محجوزون في العزل الصحي، لافتة إلى أن إحدى الحالات كانت في وضع حرج لكن تحسنت اليوم وتم رفع أجهزة التنفس الصناعي عنها.